Atla stres atıyorlar

Antalya
'NIN Kemer ilçesinde yabancı turistlerin tercih ettiği at çiftliklerine son dönemde popüler tarihi Türk dizilerinin etkisiyle yerli tatilcilerin de ilgisi arttı. Çamyuva Mahallesi Akçasaz mevkisinde bulunan bir at çiftliği de deneyimli eğitmeler eşliğinde eğitim almak ve binici olmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. At çiftliği sahibi Ayberk Bozkurt, "Daha önceki senelerde Avrupalı turistlere hizmet verirken, bu senelerde yerli turistin arttığını görüyoruz. Geleneklerimizle bağdaştığı için yeni bir spor dalı olarak gündemde ve revaçta" dedi.