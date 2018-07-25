ATSO’dan bayramlık uyarı

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun temmuz ayı olağan meclis toplantısında turizm gelişmelerine ve Kurban Bayramı'nda her yıl yaşanan sorunlara değindi. Turizmde yüksek sezonda aylık bazda yüzde 20, yıllık yüzde 30 civarı bir büyüme olduğunu kaydeden Çetin, "Bu dönemde İran, İsrail ve Ukrayna pazarları dışında bütün pazarlarda iyi bir gelişme görüyoruz" dedi. Her yıl Kurban Bayramı öncesinde belediyeleri kurbanlıkların yeri konusunda uyardıklarını ve bayramdan sonra aylarca sinek sorunu yaşadıklarını belirten Çetin, "İslam dini temizlik, estetik dinidir. Kurban satışının ve kurban kesiminin adabı başkadır. Lütfen herkes kokuya, görüntüye dikkat etsin. Konu ile ilgili en güzel gelişme, Ticaret Borsası'nın Canlı Hayvan Borsası projesinin nihayet bitecek olmasıdır" diye konuştu.