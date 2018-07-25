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Ayşe teyze gece yarısı kayboldu

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Ayşe teyze gece yarısı kayboldu
'DA gece saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen 59 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı. Merkeze bağlı Gökçebağ Köyü'nde ikamet eden Ayşe Ot (59), gece saat 01.30'da oğlu Barış Ot'la oturduğu evden dışarıya çıktı. Kapı sesi duyan Barış Ot, dışarıya çıktığında annesini göremedi. Ot, çevrede yaptığı aramada annesini bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra ekipleri de sevk edildi. Ot'un bulunması için başlatılan arama çalışması sürdürülüyor.
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Ayşe teyze gece yarısı kayboldu
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