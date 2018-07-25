Bu yol can yakacak

Antalya
'daki Agora AVM
önündeki duble yol, otopark için kullanılmaya devam ediliyor. SABAH Akdeniz
'in 6 Temmuz'daki 'Çağdaş Sokak
'taki Otopark Rezaleti' başlıklı manşetinin üzerinden 20 güne yakın zaman geçmesine rağmen hiçbir önlem alınmaması dikkat çekiyor. Haber sonrası AVM'nin kendi servisi için işgal ettiği yoldaki bariyeri kaldırmasının dışında değişen bir şey olmadı. Kapalı otopark boş dururken vatandaşın yola park etme ve ters yönde ilerleme alışkanlığı önlem alınmadığı için devam etti.
9 AYDIR KEŞMEKEŞ VAR
Antalya
'nın Sinan Mahallesi'nde 9 ay önce faaliyete geçen Agora AVM önündeki yol o tarihten bu yana kural tanımazların adresi oldu. AVM önündeki Çağdaş Sokak, vatandaşın işgaline uğradı. Kapalı otoparkı boş duran AVM'nin açık otoparkı ise yetersiz kalınca vatandaş duble yolu sağlı sollu otoparka dönüştürdü.
UYARIYA ALDIRIŞ EDİLMİYOR
Müşterilerini güvenlik görevlileri aracılığı ile kapalı otoparka yönlendirmekte zorlanan AVM yönetimi, vatandaşın tepkisi üzerine geri adım attı. AVM'yi ziyarete gelenlerin yönlendirme yapan güvenlik görevlilerine, "Yol senin mi? İstediğim yere park ederim" diyerek kapalı otopark yerine yola park etmeleri işi çözümsüzlüğe götürdü. Duble yolun otopark olarak algılanmasıyla geçiş güzergahında park yeri arayan araçlar ve yolun ortasında gezen vatandaşlar kazalara davetiye çıkartıyor.
TRAFİK POLİSİ YOK
Çağdaş Sokak'ta yaşanan ilkellik bununla da sınırlı kalmıyor. Ters yolda araç kullanan kural tanımaz sürücüler ise bölgede tam bir keşmekeşlik yaratıyor. Sürücüler arasında zaman zaman kavga boyutuna varan tartışmalar yaşanıyor. Altınova Sinan Mahallesi Çağdaş Sokak'taki Şehit Polis Muhammet Oğuz Kılınç Polis Merkezi'nin 25 metre yakınındaki otopark sorununu trafik polislerinin hala görmezden gelmesi ise dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle akşam saatleri ve hafta sonlarında trafiğin kilitlenmesine neden olan yol gaspına sessiz kalınması akıllarda soru işareti yaratıyor.
TERS YÖN ALIŞKANLIĞI
AVM'LERIN açılmasından sonra bölgeye giden yollarda da trafik kuralı katliamları ise ayrı bir sorun yaratıyor. Önüne gelenin kendi kuralını kendisinin koyduğu bölgede, Metro, IKEA ve Agora AVM'ye ulaşmak için ters yönü tercih eden sürücüler kazaya davetiye çıkarıyor. Antalya Caddesi'nde yaşanan bu olay fotoğraf karelerine yansırken bazı sürücülerin ısrarla ters yöne girerek normal trafik akışındaki sürücülerden yol isteyip vermeyenlere de hakaret etmeleri bardağı taşırıyor. Bölgede önlem alınması için illa ki bir ölümlü kaza beklenmesi ise tepkilerin boyutunu artırıyor.