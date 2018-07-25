Engelliye göre imar

Antalya
Kent Konseyi İmar Planlama Çalışma Grubu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ni masaya yatırdı. Yönetmelikle ilgili bir rapor hazırlayan çalışma grubu, raporu Antalya
Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Raporla ilgili bilgi veren Kent Konseyi İmar Planlama Grubu Başkanı Ebru Manavoğlu, özellikle engelliler konusundaki düzenlemedeki eksikliklere dikkat çekti. Manavoğlu, yönetmeliğin amaçları arasına 'engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı' ibaresinin de eklenmesi gerektiğini vurguladı. Manavoğlu, yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar başlığı altında ek bir madde ilave edilerek engellilerle ilgili hükümler getirilinebileceğine dikkat çekti. Manavoğlu, "İlgili idareler, tüm kentsel kullanım alanlarında yapılacak yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, engellilerin de ulaşmasını ve kullanmasını sağlayacak şekilde düzenlenmeli. Bununla ilgili TSE'nin açıkladığı standartlar mevcut. Yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak mevzuat ve standartlarda yer almayan hususlarda da engelliler için gerekli önlemler de alınmalı" dedi.
MİMARİ ESTETİK
Yönetmelikle 'Mimari Estetik Komisyonları' kurulacağını hatırlatan Manavoğlu, "Bu komisyon da imar planlarında açıklanmamış hususlarda çevrenin yerel özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak ve güzel bir görünüm elde etmek amacı ile kentteki yapıların estetiğine ilişkin etkin kararlar almalı" diye konuştu.