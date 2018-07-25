Ermenek ihalesinde milyonluk satışlar

Antalya
'NIN Muratpaşa ilçesinde daha önce de 7 kez ihale yapılan Ermenek Mahallesi'nde 109 parselin ihalesinde ikinci gün sorunsuz geçti. Daha önce üzerinde gecekondu olan parsellerin ihalesine dışarıdan girenlerin olması nedeniyle kavga çıkan ve bu nedenle iptal edilen ihalelerin aksine, arsalar boş olunca ihale sakin geçti.
ŞİRKETLER YARIŞTI
İhaleye, aralarında çok sayıda gayrimenkul şirketi ve müteahhidin de bulunduğu 800'ün üzerinde başvurunun olduğu iddia edildi. Daha önce şalvarlı ve kasketli giyimleriyle dikkat çeken yöre halkının yerine, bu kez ihalenin gerçekleştiği Değirmenönü Kültür Merkezi'nin önünde takım elbise ve kravatlarıyla işadamlarının yoğunluğu dikkat çekti.
MİLYONLAR HAVADA UÇTU
Yol üzerinde yer alan ticari alanların ihalelerinde kısasıya rekabet yaşandı. Bazı parsellerin muhammen bedellerinin 700 bin liraya ulaştığı dikkat çekti. 10'un üzerinde taliplinin olduğu ihalelerde milyonlar havada uçtu. 320 ile 820 metrekare arasında değişen ve toplamda 48 bin 558 metrekare alanı kapsayan 109 parselin ihalesinde belediye kasasına önemli bir oranda gelir girmesi hedefleniyor.