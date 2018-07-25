Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > LÖSEV’in bayram öncesi uyarıları

’in bayram öncesi uyarıları

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018
LÖSEV’in bayram öncesi uyarıları
, Antalyalı gönüllülerle el ele verdi. Markantalya AVM önünde gönüllüler, iyileşmiş gençler ve yetişkinler ile lösemili ve kanserli çocuklar adına farkındalık etkinliği düzenlendi. Hastaların iyileşmesinde tedavi ne kadar önemliyse, tedavinin olumlu cevap verebilmesi ve vücut dirençlerinin artması için beslenmelerinin bir o kadar önemli olduğunu değinen LÖSEV gönüllüleri, Kurban Bayramı'yla ilgili ücretsiz bültenleri vatandaşlara dağıttı ve dolandırıcılara karşı uyardı. Etkinlik bitiminde farkındalığı artırmak adına gitar çalıp şarkılar söylendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
LÖSEV’in bayram öncesi uyarıları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN