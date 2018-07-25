LÖSEV’in bayram öncesi uyarıları

LÖSEV
, Antalya
lı gönüllülerle el ele verdi. Markantalya AVM önünde gönüllüler, iyileşmiş gençler ve yetişkinler ile lösemili ve kanserli çocuklar adına farkındalık etkinliği düzenlendi. Hastaların iyileşmesinde tedavi ne kadar önemliyse, tedavinin olumlu cevap verebilmesi ve vücut dirençlerinin artması için beslenmelerinin bir o kadar önemli olduğunu değinen LÖSEV gönüllüleri, Kurban Bayramı'yla ilgili ücretsiz bültenleri vatandaşlara dağıttı ve dolandırıcılara karşı uyardı. Etkinlik bitiminde farkındalığı artırmak adına gitar çalıp şarkılar söylendi.