Önce ameliyat oldu sonra marşa bastı

Antalya
'DA ilk kez böbrek üstü bezi ameliyatı robotik teknikle gerçekleştirildi. Fethiye'den Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne gelen 70 yaşındaki emekli öğretmen Nasuh Karacan sol böbrek üstü bezinde bulunan yaklaşık 4-5 santimlik kitleyi aldırmak için geçirdiği operasyonda bir ilk kullanıldı. Karacan, 24 saatten daha erken sürede taburcu oldu. Çıkış işlemlerini kendisi yapan Karacan, direksiyon başına geçerek evinin yolunu tuttu.
ANTALYA'DA BIR İLK YAŞANDI
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Gastroenteroloji Kliniğinde son yıllarda Doç. Dr. İsmail Gömçeli ve Doç. Dr. Ümit Koç tarafından robotik ameliyatlar kalın bağırsak, yemek borusu, mide ve pankreas ameliyatları için gerçekleştirilirken bu ameliyatlar Antalya
'da ilk robotik tümör ameliyatları olarak yapıldı. Son olarak Karacan'a uygulanan böbrek üstü bezi ameliyatı da robotik yöntemle ilk olma özelliği taşırken, Doç. Dr. İsmail Gömceli, Doç. Dr. Ümit Koç, Op. Dr. Mazlum Yavaş ve Op. Dr. Salih Çelik'ten oluşan Gastroenteroloji Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirildi.
AĞRI KESİCİ DAHİ KULLANMADI
Çıkış evraklarını kendi teslim eden Karacan, "Kendimi ameliyat olmamış gibi hissediyorum. Ameliyattan sonra ağrıkesiciye ihtiyaç dahi duymadım" dedi. Zeynep Karaca (66) ise, eşinin ameliyat sürecinin bu kadar kısa süreceğini tahmin etmediğini belirtti.