Sahilin şahin gözleri

Antalya
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 'Sahil Antalya
Yaşam Parkı' ile yenilenen Konyaaltı Sahili'ne 150 metre aralıklarla 40 kule dikilerek, denizde yaşanacak can kaybının en az seviyeye indirgenmesi amaçlanıyor. Varyant seyir terasından, Antalya Limanı'na kadar olan bölüme 37 kule, Sarısu Plajı'na ise 3 kule olmak üzere toplamda 40 kule dikildi. Cankurtaranlar vardiyalı olarak kulelerde nöbet tutuyor.
SUDA BOĞULMA KOMISYONU
Antalya Valiliği bünyesinde oluşturulan 'Suda Boğulma Olayları Komisyonu', Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik
Komutanlığı, Jandarma ve Emniyet temsilcileri, İl Sağlık Müdürü temsilcisi, Liman Başkanlığı temsilcisi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü temsilcisi ve Turçev temsilcilerinin katılımıyla faaliyet gösteriyor.
RİSKE YER YOK
SAHILDEKI cankurtaran kuleleri hiç boş kalmıyor. Sahildeki halk plajlarında bulunan cankurtaranlar 09.30-19.30 arası çalışırken, tesis plajlarında ise 09.30-17.30 saatleri arasında çalışıyor. Sahilde yüzme alanları ile ulaşım alanlarının belirlendiği şeritlerin çekildiği, böylelikle can ve mal kaybının önüne geçilmesinin hedeflendiği söylendi.