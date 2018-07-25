Suç makinesi yakayı ele verdi

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde, 23 Mayıs'ta Kasaplar Mahallesinde S.C. isimli şahsa ait aracın kurşunlanması olayının şüphelisi yakalandı. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisinin T.B. isimli şahıs olduğu, şahsın cezaevi firarisi olduğu, 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak, silahla tehdit, mala zarar verme' suçlarından toplam 14 yıl hapis cezası ile 12 bin lira adli para cezasının olduğu tespit edildi. Yakalanan T.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.