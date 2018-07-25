Tarihe büyük talan

Antalya
'DA 1'inci derece SİT alanı içerisindeki tarihi ahşap evlere giren hırsızlar kapı ve pencerelerini sökerken, define avcıları ise binaların temelini kazarak altın aradı. 4 metrelik çukurlar kazılan binalar, yıkılma tehdidiyle karşı karşıya kaldı.
NE VARSA GÖTÜRDÜLER
Antalya
'nın en eski mahallelerinden Haşim İşcan, 25 sokağı, 7 butik oteli, kentin en büyük parkı Karaalioğlu Parkı, kentin en eski lisesi Antalya Lisesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi
'nin ilk ve eski binasına ev sahipliği yapıyor. 1993 yılında SİT alanı ilan edilen mahallede çok sayıda ev koruma altına alınarak kültür mirası haline getirildi. Bin 200 nüfusa sahip mahallede son günlerde, kanunen çivi dahi çakılması yasak olan tarihi evlerin kapı ve pencereleri, maddi değerinin olduğunu düşünen hırsızlar tarafından sökülerek çalınıyor.
EVIN IÇI 4 METRE KAZILMIŞ
Birçoğunun kapısı bulunmayan ve çürümeye yüz tutmuş ahşap elverin yıkılması ise an meselesi. Hırsızlar binaları tahrip ederken, define avcıları da binaların temelini kazıyor. Define avcıları dedektörlerle binaların içini tarıyor. Definecilerin tamamen tahrip ettiği evlerden biri olan ahşap iki katlı binanın zemininin, odaların içinden kazıldığı görüldü. Yaklaşık 4 metre kazılan çukurda bir şey bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor.
KORKUNÇ BİR DURUM
Yıkılma tehdidiyle karşı karşıya kalan yapılara komşu otel ve restoran sahipleri ise durumdan tedirgin. Haşim İşcan Mahallesi
Muhtarı Halil Ay, mahallenin yavaş yavaş yanarak kül olmaya başladığını kaydetti. Yangından zarar gören evlerin bir süre sonra kendiliğinden yıkılıp vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Ay, "Geceleri hırsızları kovalıyoruz. Ne pencere kaldı ne kapı" dedi.