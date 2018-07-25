Yüzleri gülüyor

SABAH Akdeniz
'in birbirinden dramatik hikayelerini gündeme getirdiği ailelerin artık yüzleri gülmeye başladı. İhtiyaç sahibi aileler devlet kurumları, Antalya
Yardımlaşma Platformu ve hayırseverlerin yardımlarıyla daha iyi yaşam şartlarına kavuştu.
DEVLET BABA SAHİP ÇIKTI
Yaklaşık 1 yıl önce Gaziantep'ten engelli oğlunun tedavisi için Antalya
'ya gelen Songül Aydaş (33) eşinin evi terk etmesi ile birlikte, biri engelli 4 çocuğu ile ortada kalmıştı. Ailenin dramı, SABAH Akdeniz'in 'Yardım bekliyor' haberi ile duyulmuştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardımda bulunulan aileye sosyal kart verildi. Hayırseverler kira ve birikmiş borçları ödedi. Engelli Serkan için ilaç ve gıda yardımında bulunuldu.
BUSE ARTIK OKULA GİDİYOR
Nikahsız eşi tarafından 2 çocuğu ile birlikte terk edilen Gülizar Çığıl'ın hikayesi ise 'Çocukları için çöp topluyor' haberiyle gündeme gelmişti. Banyo ve tuvaleti olmayan evde kalan aileye yeni ev bulundu. Annesi çöp toplamaya gittiğinde evde küçük kardeşine bakan Buse Miço, yeniden okula başlatıldı. Ege Miço ise Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları'na kayıt oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından maddi destekte bulunulan aileye, Kepez Kaymakamlığı'ndan eşya desteğinde bulunuldu, Büyükşehir Belediyesi sosyal kart bağladı. Ukrayna'da yaşayan Türk hayırsever ailenin ev kirasını karşılıyor. Anne Gülizar Çığılcı, "Huzura kavuştuk. Çocuklarımın yüzü gülüyor daha ne isteyeyim" dedi.