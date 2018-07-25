Zarar çok büyük

Antalya
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Bölümü'nde faaliyet gösteren ve poliüretan köpük üreten Kar-Yapı fabrikasında önceki gün çıkan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Söndürme çalışmalarının 6, soğutma çalışmalarının da 20 saat sürdüğü yangınla ilgili bilgi veren Antalya
Valisi Münir Karaloğlu, yangının sebebinin henüz belli olmadığını, incelemelerden sonra netlik kazanacağını söyledi. Yangın kent tarihinin en büyük fabrika yangını olarak kayıtlara geçti. Aynı fabrikanın 2006 yılında Kar- Sis isminde faaliyet gösterirken yine büyük bir yangın yaşadığı ve o dönem 10 milyon lira maddi zarar oluştuğu vurgulandı.
BAKANLAR ARADI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank da fabrika sahibi Köksal Sarı
'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
de dün yangın bölgesindeydi. Türel, "Yangının can kaybı olmadan atlatılması en büyük tesellimiz" dedi.
NEDENİNİ BİLİYORUZ
Dün basın toplantısı düzenleyen OSB Başkanı Ali Bahar, "Yangının nedenini tahmin ediyoruz ancak kesinleşmediği için şu anda bunu aktaramayız" dedi. Toplantıda duygusal anlar yaşayan fabrika sahibi Köksal Sarı ise, destek veren herkese teşekkür etti. Çalışanlardan birinin 'Kar Yapı evimiz, Köksal ağabey babamız' demesiyle gözyaşlarını tutamayan Sarı, "Hiçbir şekilde geri duracak durumum yok. Benim çocuklarım 250 kişi ve 6 ay içinde yine aynısını yapacağız" diye konuştu.