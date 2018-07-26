50 milyonluk talan 50 milyon lirası talan edilen ve eski başkan ile 10 yöneticisi tutuklanan ANTBİRLİK’te dün ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 32 kişi gözaltına alındı, 5 kişi ise aranıyor

Giriş Tarihi: 26.7.2018