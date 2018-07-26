Antalya
Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu
eski Başkanı Abdullah Balaban ve yönetimdeki 10 kişinin nisan ayında tutuklanmasından sonra dün ikinci dalga operasyon yapıldı. 50 milyonluk talan operasyonunda 32 kişi daha gözaltına alınırken 5 kişinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
ŞAFAK OPERASYONU
Operasyonun ikinci dalgası ANTBİRLİK'in Serik Kooperatifi eski yönetimine yapıldı. Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri kooperatif eski yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile kooperatife hayali pamuk teslim eden şahıslara yönelik operasyon başlattı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık, zimmet ve irtikap' suçları kapsamında 37 şüpheli için Antalya merkezli, Serik, Manavgat ve Korkuteli ilçelerinde eş zamanlı operasyonda 32 kişi yakalanarak KOM şubeye getirildi.
ZARAR 50 MİLYON LIRA
Şüphelilerin, hayali çiftçileri ANTBİRLİK'e üye yaparak pamuk üretmiş gibi gösterdiği, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edildi. Zanlıların, ANTBİRLİK'in pamuk deposunda çıkan yangınlarda yanan pamukları yanlış bildirdikleri, bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Birliğin gayrimenkul varlıklarını değerinden aşağıya kiralamak, kira gelirleri ve birlik sermayesini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak menfaat sağlamakla suçlanan şüphelilerin, bu yöntemlerle birliği tutuklu bulanan eski yöneticilerle birlikte 50 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi.
MÜFETTİŞLER TESPİT ETMİŞTİ
ANTBİRLİK'te yaşanan yoğun şikayet üzerine geçen yıl yönetim değişiminin ardından hesaplarda müfettiş incelemesinde milyonlarca lira yolsuzluk ortaya çıkmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Şakir Engin Yüksel ve müfettiş Bülent Yıldız'ın aylar süren incelemesinin ardından 265 sayfalık raporla yaşanan yolsuzluk tek tek belgelenmişti. Raporda yanan 100 ton pamuğun bin ton gösterildiği, yönetimdekilerin akrabalarına kullandırılan 6 milyon liraya yakın kredinin ancak 1 milyon lirasının tahsil edildiği gibi bulgulara yer verilmişti.