Antalya vekilleri ziyaret turunda

AK Parti Antalya
Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın ve Kemal Çelik, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
YATIRIMLARIN PEŞINDEYIZ
Ziyaretler sonrası açıklama yapan AK Parti Antalya
milletvekilleri hep beraber Antalya için çalıştıklarını ifade ederek, "Yeni atanan bakanlarımıza hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk hem de sevdamız Antalya'yı konuştuk" dediler. AK Parti milletvekilleri Antalya için gerekli tüm yatırım ve projeleri ekip ruhu ile takip ettiklerini ve Antalya'nın marka değerini daha üst seviyelere çıkaracaklarını ifade ettiler.