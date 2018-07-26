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Engelliler paraşütle hayallerine uçtu

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Engelliler paraşütle hayallerine uçtu
'NIN Fethiye ilçesine tatile gelen İstanbul Bakırköy Görme Engelliler Spor ve Sanat Kulübü üyelerinden 5 görme engelli, Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden yamaç paraşütü pilotlarıyla birlikte ikili atlayışlar yaptı. Heyecanlı anlar yaşayan gruptakiler, Ölüdeniz Belcekız Plajı'na başarılı iniş gerçekleştirdi. Görme engelliler, yamaç paraşütü pilotları Şahin Şık, Abu Alay, Onur Kaya, Yusuf Alay ve Ersin Tuğyen ile birlikte, Babadağ'ın 1700 metrelik pistine çıkarak atlayış yaptı. Görme engellilere, pilotlar, Ölüdeniz'in manzarasını anlattı. Heyecanlı anlar yaşadığını belirten görme engelliler, "Göremesek de manzaranın güzelliğini, rüzgarı hissettik" diye konuştular.
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Engelliler paraşütle hayallerine uçtu
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