Gürbüz zirveye çıktı

Antalya
Serik Belediyesi adına güreşen Ali Gürbüz
Kırkpınar'ın ardından çıktığı iki er meydanında da zirvede yer aldı. Cumartesi günü Antalya
'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 9'uncu Çukuryayla Yörük Şenlikleri Altın Nar Yağlı Güreşleri
'ne 16 başpehlivan olmak üzere toplam 180 sporcu katıldı. Güreşlerde Şaban Yılmaz'ı kazkanadı oyunu ile yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Furkan Durmuş Altın ile Serkan Serttürk de üçüncü oldu. İKİ
GÜNDE İKİ BAŞARI
Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Gökbel Yağlı Güreşleri de 22 Temmuz Pazar günü Gökbel Yaylası'nda yapıldı. 45'i başpehlivan olmak üzere 450 sporcu güreşlerde kol bağladı. Ali Gürbüz final güreşinde Osman Aynur'u yenerek başpehlivan oldu. İsmail Koç ile Şahali Kurt da üçüncü oldu. Osman Aynur ile Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu arasında oldukça sert mücadele oldu. Zaman zaman elenseler çok sertleşti. Güreşin galibi Osman Aynur oldu.
HEYECAN FESLİKAN'DA
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Temmuz Pazar günü Konyaaltı Belediyesi Yaz Şenlikleri kapsamında Feslikan Yağlı Güreşleri'nin 21'incisi düzenlenecek. Tüm iddialı başpehlivanların yer alacağı güreşlerin oldukça çetin geçmesi bekleniyor. Ayrıca Konyaaltı Belediyesi Güreş Antrenörü Hasan Aydın sporcusu İsmail Balaban'ı yenen pehlivana özel ödül vereceklerini ilan etti.
Ramazan TOKSÖZ