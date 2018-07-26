Hakaret davası bozuldu

Antalya
'da, Selahattin Demirtaş
hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis ve 200 ağaç dikme cezası alan gazeteci Dilek Bozkurt Özgenç
ile ilgili kararı üst mahkeme bozdu.
HAPİS VE AĞAÇ DİKME
'Akdeniz Bülten' dergisi imtiyaz sahibi gazeteci Delik Bozkurt Özgenç, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı paylaşım ve altına yazdığı esprili yorum nedeni ile 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1yıl 3 ay hapis ile 200 ağaç dikme cezasına çarptırılmıştı.
DOSYA IADE EDILDI
Özgenç'in avukatı Anıl Yetişgin, 4'üncü Ağır Mahkemesi'ne itiraz etti. Yetişgin, yaptığı savunmada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne benzer olaylara ilişkin çok sayıda kararı mevcut. Siyasi kişiliğe yönelik sarf edilen 'Şerefsiz' sözünün bile hakaret kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Güç dengesine bakıldığında muhatabın söylenen sözlerden korkması etkilenmesi söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı. İtirazı değerlendiren 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçunun unsurlarının oluşmadığı kanaatine vararak kararı bozdu. Dosya 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.