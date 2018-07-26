İki aile birbirine girdi

Antalya
'DA aralarında daha önceden husumet olan iki aile arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgayı ayırmak için polisin zamanında müdahalesi onlarca kişinin ölmesini önledi. Polisi alarma geçiren olay Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Karayel ve Tahsin aileleri arasında kavga çıktı. Gerginlik, bölgede devriye gezen ekiplerin müdahale ile son buldu.
POMPALI İLE GELDİLER
Bir gün sonra komşular arasındaki tartışma yeniden başladı. Karayel ailesi, pompalı tüfek ve sopalarla mahalle muhtarının yardımcısı Hasan Tahsin'in evini bastı. Tahsin ailesinin karşılık vermesi üzerine kavga sokağa taştı. Otomatik silah ve coplarla gelen Karayel grubu otomobilin camlarını kırdı. Bu sırada bölgeyi sürekli gözetim altında tutan MOBESE ekipleri polisi alarma geçirdi. Bölgeye ulaşan özel harekat, asayiş ve diğer ekiplerin müdahalesi, onlarca kişinin ölmesini önledi. Polis bölgede 24 saat nöbet tutmaya başladı. Pompalı tüfekli S.K., F.K. ve Y.K. gözaltına alındı.