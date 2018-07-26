Kredi borcu evden etti

MUĞLA
'NIN Seydikemer ilçesinde bir bankadan çektiği 200 bin TL'lik kredi borcunu ödeyemeyen Bülent Keskin'in teminat gösterdiği evin tahliye işlemi sırasında aile fertleri sinir krizleri geçirdi. Kumluova Mahallesi'nde örtü altı sebze üreticiliği yapmak için bir bankadan 5 yıl önce çektiği krediyi ödeyemeyen Bülent Keskin'in, ipotek yapılan evi banka tarafından Ankara
'da yaşayan F.Y.'ye satıldı. F.Y. evi geri vermek için Bülent Keskin'den 650 bin TL istedi. Evin tahliyesi için hukuki süreç tamamlanınca aralarında komandoların da bulunduğu 70 asker Keskin ailesinin evini tahliye etmek için harekete geçti.
BÖLGEDE BAŞKA EVLER DE VAR
Zaman zaman gergin anların yaşandığı tahliye işlemi sırasında tartışmalar yaşandı. Ev sahibi Bülent Keskin ve annesi 75 yaşındaki Zarife Keskin sinir krizleri geçirince, ambulans çağrıldı. Zor kullanılarak tüm bireyler evden çıkartılırken vatandaşlar da bu anı büyük üzüntü ile izledi. Yaklaşık 5 saat süren tahliye işleminin ardından aynı şekilde mahallede başka benzer evlerin satıldığı ve önümüzdeki günlerde tahliye işlemi yapılacağı iddia edildi.