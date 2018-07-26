Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kredi borcu evden etti

Kredi borcu evden etti

Seydikemer’de, kredi borcunu ödeyemeyen Keskin ailesinin evine haciz geldi. Evin tahliyesi sırasında gergin anlar yaşandı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Kredi borcu evden etti
'NIN Seydikemer ilçesinde bir bankadan çektiği 200 bin TL'lik kredi borcunu ödeyemeyen Bülent Keskin'in teminat gösterdiği evin tahliye işlemi sırasında aile fertleri sinir krizleri geçirdi. Kumluova Mahallesi'nde örtü altı sebze üreticiliği yapmak için bir bankadan 5 yıl önce çektiği krediyi ödeyemeyen Bülent Keskin'in, ipotek yapılan evi banka tarafından 'da yaşayan F.Y.'ye satıldı. F.Y. evi geri vermek için Bülent Keskin'den 650 bin TL istedi. Evin tahliyesi için hukuki süreç tamamlanınca aralarında komandoların da bulunduğu 70 asker Keskin ailesinin evini tahliye etmek için harekete geçti.

BÖLGEDE BAŞKA EVLER DE VAR
Zaman zaman gergin anların yaşandığı tahliye işlemi sırasında tartışmalar yaşandı. Ev sahibi Bülent Keskin ve annesi 75 yaşındaki Zarife Keskin sinir krizleri geçirince, ambulans çağrıldı. Zor kullanılarak tüm bireyler evden çıkartılırken vatandaşlar da bu anı büyük üzüntü ile izledi. Yaklaşık 5 saat süren tahliye işleminin ardından aynı şekilde mahallede başka benzer evlerin satıldığı ve önümüzdeki günlerde tahliye işlemi yapılacağı iddia edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi borcu evden etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN