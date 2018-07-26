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Kurallara uydu kanuna uymadı

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Kurallara uydu kanuna uymadı
Antalya'NIN Muratpaşa ilçesinde sahibinin çalışır durumda bıraktığı otomobili çalan şahıs kırmızı ışıkta beklerken polis ekiplerince yakalandı. Demircikara Mahallesi'nde babasına ait 07 AL 599 plakalı otomobille dolaşmaya çıkan Ömer Ali U. aracı çalışır durumda bırakıp bir arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Ömer Ali U'nun dalgınlığından faydalanan M.İ. araca binip uzaklaştı. Polis ekipleri M.İ'yi aynı mahallede kırmızı ışıkta beklerken yakaladı. Gözaltına alınan M.İ. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Kurallara uydu kanuna uymadı
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