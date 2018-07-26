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Örnek dayanışma

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Örnek dayanışma
DÖŞEMALTI Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD), fabrikası yanan işadamı için anlamlı bir kampanya başlattı. DÖSİAD üyelerinden gelen yoğun talep üzerine, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çıkan yangında tamamen küle dönen Kar-Yapı fabrikasının yeniden inşası için fabrika sahibi Köksal Sarı'nın geri çevirmesine rağmen, 50'şer bin liralık kampanya başlattı. DÖSİAD Başkanı , bu konuda üyelerinden yoğun talep aldıklarını belirterek, "Biz de fabrika sahibi üyemiz Köksal Sarı'ya bu konuda teklifte bulunduk. 'İhtiyacım yok' yanıtı almamıza rağmen üyelerimizin, DÖSİAD aracılığıyla 50'şer bin lira yardım kampanyası düzenlenmesi çağrısı çığ gibi büyüdü. Önümüzdeki hafta yapılacak DÖSİAD yönetim kurulunda konu görüşülecek ve yönetim kurulu kararıyla isteyen üyelerden 50'şer bin lira toplanacak" dedi.
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