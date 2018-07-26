Teslim olmayanların şehri

Antalya
'NIN Kaş ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Xanthos Antik Kenti, düşmana teslim olmayı düşünmeyen insanların hüzünlü hikayesi ve zamana meydan okuyan kalıntılarıyla dikkati çekiyor. Likya uygarlığının en önemli idari merkezi olan ve milattan önce 2. yüzyılda başkent olarak kullanılan Xanthos Antik Kenti'nde, Likya dönemi dikme mezar taşları ile kaya mezarlarının bugüne ulaştığı görülüyor.
ÖLMEYİ TERCİH ETTİLER
Tarihi kalıntıların yanı sıra kentte yaşanan savaşlarla ilgili anlatılan hikayelerle de Xanthos Antik Kenti, hüzünlü geçmişiyle misafirlerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Antik Kent Kazı Başkanı Prof. Dr. Burhan Varkıvanç, kentin önemini ve bölgedeki gücünü vurgulamak için bir efsane ortaya konulduğunu dile getirerek, "Efsane de birçok ziyaretçiyi bu kente çekiyor. Kenti koruyamayacağını anlayan erkekler, çocuk, yaşlı ve kadınları Likya akropolüne sokarak orayı yakıyor. Daha sonra kendileri de savaşarak ölüyor. Bu dramatik süreç tarihte hep anlatılır" diye konuştu.