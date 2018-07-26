Yapılandırma çağrısı

Antalya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AESOB) oda başkanları ve birlik üyelerine yönelik 7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında bilgi verilerek son başvuru tarihinin 31 Temmuz olduğu hatırlatıldı. Toplantıya başkanlık yapan AESOB Başkanı Adlıhan Dere "Esnafımızın yasadan yararlanması için hemen başvuru yapmasını istiyoruz" diye konuştu.
EN KAPSAMLI YASA
7143 sayılı kanunun bu zamana kadarki en kapsamlı vergi barışı olduğunu aktaran SGK
İl Müdürü Nejat Deniz de "Üyelere ve esnafa gerekli duyuruları yapmalarını oda başkanlarımızdan özellikle istiyoruz. Çünkü bu kanun bu zamana kadar çıkmış en kapsamlı ve en avantajlı yapılandırma kanunu. Dolayısıyla bu kanundan tüm esnafımızın faydalanmasını istiyoruz" dedi.
BORCUNUZU SORGULAYIN
Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun ise "Bazen geçmişten gelen unuttuğumuz, farkında olmadığımız borçlarımız olabiliyor. Bu sebeple vatandaşlarımızdan özellikle herhangi bir borçlarının olup olmadığını kontrol etmelerini istiyoruz. Herhangi bir borcunuz varsa, yasadan faydalanabilirsiniz. Vatandaşlarımızın en avantajlı yollardan bu borçlarını ödemelerini istiyoruz" diye konuştu.