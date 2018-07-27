ASAT’tan mavi denetim

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde bulunan Kumköy Deresi, Antalya
Büyükşehir Belediyesi ASAT
ekipleri tarafından yapılan denetimlerin ardından yeniden mavi renge büründü. 5 gün öncesine kadar dereden akan suyun pisliği, etrafa saçtığı koku nedeniyle derenin denize döküldüğü bölgeye yaklaşamayan turistler, derenin renginin değişmesi ve kokunun ortadan kalkmasıyla birlikte derede yüzmeye başladı.
HAVA KARARINCA
Bazı vatandaşlar ise denetimlerin ardından bazı tesislerin atık sularını havanın kararmasıyla birlikte dereye bırakılmaya devam ettiğini, suyun üzerini beyaz bir köpüğün kapladığını iddia ederek, bu tesislerin bindikleri dalı kestiğini söyledi.