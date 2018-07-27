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’tan mavi denetim

Giriş Tarihi: 27.7.2018
ASAT’tan mavi denetim
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde bulunan Kumköy Deresi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerin ardından yeniden mavi renge büründü. 5 gün öncesine kadar dereden akan suyun pisliği, etrafa saçtığı koku nedeniyle derenin denize döküldüğü bölgeye yaklaşamayan turistler, derenin renginin değişmesi ve kokunun ortadan kalkmasıyla birlikte derede yüzmeye başladı.

HAVA KARARINCA
Bazı vatandaşlar ise denetimlerin ardından bazı tesislerin atık sularını havanın kararmasıyla birlikte dereye bırakılmaya devam ettiğini, suyun üzerini beyaz bir köpüğün kapladığını iddia ederek, bu tesislerin bindikleri dalı kestiğini söyledi.
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ASAT’tan mavi denetim
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