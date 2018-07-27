AVM’de çocuk festivali

Antalya
Agora Alışveriş Merkezi hafta içi ve hafta sonu programlarıyla minik ziyaretçileri Agorix Çocuk Festivali'nde eğlenmeye davet ediyor. 20 Temmuz'dan başlayan ve 21 Eylül tarihine kadar devam edecek olan festivalde her Cuma saat 15.30'da yaratıcı drama eğitimi ve saat 16.30'da oyunlarla İngilizce eğitimi, Cumartesi günleri ise saat 13.00'te yaratıcı drama eğitimi ve 14.00'te ritim ve dans eğitimi olacak. Her cumartesi- pazar mini disco ve her cumartesi- pazar çocuk tiyatroları ve çocuk atölyeleri Agorix Çocuk Festivali'nde minik ziyaretçilerle buluşacak.
21 EYLÜL'E KADAR DEVAM
Hafta içi ise festival coşkusu Bubble Çocuk Orkestrası ve konsept oyun alanlarındaki profesyonel eğitmenler eşliğinde devam ediyor. 23 Temmuz'da başlayan ve 10 Ağustos'a kadar sürecek olan Minik Eller Çiftliği, 13 Ağustos -31 Ağustos tarihleri arası Cesur İtfaiyeciler, 3 Eylül-21 Eylül tarihleri arası Sevimli Doktorlar oyun alanlarında çocuklar eğlenerek keşfetmenin keyfine varacaklar.