Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > AVM’de çocuk festivali

AVM’de çocuk festivali

Giriş Tarihi: 27.7.2018
AVM’de çocuk festivali
Antalya Agora Alışveriş Merkezi hafta içi ve hafta sonu programlarıyla minik ziyaretçileri Agorix Çocuk Festivali'nde eğlenmeye davet ediyor. 20 Temmuz'dan başlayan ve 21 Eylül tarihine kadar devam edecek olan festivalde her Cuma saat 15.30'da yaratıcı drama eğitimi ve saat 16.30'da oyunlarla İngilizce eğitimi, Cumartesi günleri ise saat 13.00'te yaratıcı drama eğitimi ve 14.00'te ritim ve dans eğitimi olacak. Her cumartesi- pazar mini disco ve her cumartesi- pazar çocuk tiyatroları ve çocuk atölyeleri Agorix Çocuk Festivali'nde minik ziyaretçilerle buluşacak.

21 EYLÜL'E KADAR DEVAM
Hafta içi ise festival coşkusu Bubble Çocuk Orkestrası ve konsept oyun alanlarındaki profesyonel eğitmenler eşliğinde devam ediyor. 23 Temmuz'da başlayan ve 10 Ağustos'a kadar sürecek olan Minik Eller Çiftliği, 13 Ağustos -31 Ağustos tarihleri arası Cesur İtfaiyeciler, 3 Eylül-21 Eylül tarihleri arası Sevimli Doktorlar oyun alanlarında çocuklar eğlenerek keşfetmenin keyfine varacaklar.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AVM’de çocuk festivali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN