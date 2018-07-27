Babadağ’dan uçan uçana

MUĞLA
'NIN Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nden yapılan yamaç paraşütü atlayış sayısı geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yılın aynı döneminde yüzde 75 arttı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Babadağ'daki uçuş sayılarında yaşanan artışın sevindirici olduğunu söyledi. Babadağ'dan yapılan uçuşlarda 2015'te 120 binli rakamlara ulaşıldığını hatırlatan Çıralı, "Geçen yılın ilk 6 ayında 25 bin 982, bu yılın ilk yarısında ise 45 bin 575 kişi uçmuş. İnşaat olmasına rağmen artış olması Babadağ'ın güzelliğini ve öne çıktığını gösteriyor" dedi.