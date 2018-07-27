Babadağ’dan uçan uçana Fethiye Babadağ’dan yapılan yamaç paraşütü atlayış sayısı arttı. Geçen yılın ilk 6 ayında 25 bin, bu yıl ise 45 bin atlayış gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 27.7.2018