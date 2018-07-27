Feslikan’da şenlik vakti

Antalya
Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleri yarın başlıyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, şenliklerle ilgili düzenlediği basın toplantısında şenliğin önceki yıllara göre daha renkli geçeceğini söyledi. Başkan Böcek, Antalya
lıların 1850 metre yükseklikte üşümemeleri içinde yanlarında kalın kıyafetler getirmelerini istedi.
ÖNCE KONSER SONRA GÜREŞ
Bu yılki şenliklerin yarın saat 20.00'de Sümer Ezgü ve Funda Arar konserleriyle başlayacağını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, Antalyalıların gün boyu şarkılar eşliğinde keyifli dakikalar yaşayacağını söyledi. Şenliklerin ikinci gününde ise geleneksel yağlı pehlivan güreşlerinin düzenleneceğini dile getiren Muhittin Böcek, güreşlere 50'si başpehlivan olmak üzere 800'e yakın güreşçinin katılacağını ifade etti.