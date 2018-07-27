Madalyaları topladılar

BURDURLU kick boksçular Türkiye Şampiyonası'ndan 1 şampiyonluk, 4 ikincilik ve 2 üçüncülükle döndü. Turnuvada Davut Kaya 79 kilo point fighting genç erkeklerde Türkiye şampiyonu, Gökçenur Tarhan artı 70 kilo light contact ve K-1 contact büyük bayanlar Türkiye ikincisi, Zeynep Gültekin 56 kilo full contact büyük bayanlar Türkiye ikincisi, kick light büyük bayanlar Türkiye üçüncüsü, Elif Aynur 65 kilo light contact büyük bayanlar Türkiye ikincisi, Mehmet Kılıç
52 kilo point fighting yıldız erkekler Türkiye üçüncüsü oldu.