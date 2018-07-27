MATSO’da dijital dönem başladı

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO
) Başkanı Ahmet Boztaş, oda olarak seçimlerden önce söz verdikleri e-MATSO sistemini 3 ay gibi kısa sürede hizmete sunduklarını söyledi. Dijital sistemin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB
) ile birlikte entegreli bir şekilde çalışacağını belirten Boztaş, "Üyelerimiz iş yerinden ya da dünyanın herhangi bir yerinden internet sistemimize girerek herhangi bir kurum için ihtiyaç duyduğu evrakı ilgili resmi kuruma anında elektronik ortamda iletilebiliyor" dedi.