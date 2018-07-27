Sağlık turizmi açılımı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayalim' dediği şehir hastanelerinden 3'ncüsü olan Isparta
Şehir Hastanesi, yer aldığı lokasyonda sağlık turizm
i adına harekete geçti. Sağlık turizminin geliştirilmesi adına şehir hastanesi için İngilizce tanıtım filmi hazırladı. Yaklaşık 15 dakikalık filmde, ilk olarak Türkiye, İstanbul ve Isparta doğal güzellikleriyle gösterime girerken, son teknoloji Isparta Şehir Hastanesi de tüm detaylarıyla anlatılıyor.
AVRUPA'DAN ÖNDEYİZ
Isparta'nın, doğal güzellikleriyle meşhur bir il olduğunu kaydeden Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ferudun Ruşen Keskin, yapılan İngilizce tanıtım filmi ile kentin turizm potansiyeline sağlık turizminin de eklenebileceğini kaydetti. Başhekim Keskin, "Yeni açılan şehir hastaneleri, konsept olarak Avrupai standartların da üstünde. 'Bunu neden Avrupa'ya, Afrika'ya ve Orta Asya'ya açmayalım' dedik. Karşılığında ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlayabiliriz. Şehir hastanemiz, sağlık turizmine katkı sağlayacak bir konumda" dedi.
DİĞERLERİNE ÖRNEK
Yaptıkları çalışmaların, Türkiye'nin başka yerlerinde açılacak şehir hastaneleri konseptinde de uygulanacağına inandığını ifade eden Uzman Dr. Keskin, "Sağlık maliyetleri, özellikle yurt dışında ciddi maliyetler tutmakta. Doktor ve hastane kalitesinin üst seviyede olması, fiyatlarımızın Avrupa'ya kıyaslandığında çok çok rekabet edebilir koşulda olması, sağlık turizmini gerçek anlamda ön plana çıkarıyor. Biz neden bu pastadan pay almayalım" diye konuştu.