Sokaklar emin ellerde

Antalya
'DA, mahalle ve çarşılarda görev yapacak 78 bekçi, yemin ederek göreve başladı. Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'ndaki törene Vali Münir Karaloğlu, Başsavcı Ramazan Solmaz, Garnizon Komutanı Tahir Savran, İl Jandarma Alay Komutanı Cengiz Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Antalya
Valisi Münir Karaloğlu,kamu görevlileri arasında çarşı ve mahalle bekçilerinin toplumun huzuru için kutsal görevi olduğunu söyledi. Vatandaşın bekçi düdüğü özleminin sona erdiğini de belirten Karaloğlu, "Artık mahallelerimizde karanlık bastırdığında sokakların huzurunu bekçilere emanet edeceğiz. Bekçilerimiz biz uyurken huzurumuz için ayakta olup görevlerinin başında olacak" dedi.
250 BEKÇİ GÖREVDE
Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise, Antalya'da görev yapacak bekçi sayısının 250'ye çıktığını söyledi. Bekçilere seslenen Ulucan, "Giydiğiniz üniformanın değerini asla unutmayın. Adaletten ve kanunlardan aldığınız güçlü, seçilmiş meşru otoritenin emrinde olarak ve yalnızca devletimize sadık milletimize hizmetkar olun" dedi. Tören sonunda dereceye giren bekçilere plaketleri verilirken, tören bekçilerin havaya kep atmasıyla son buldu.