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Tatsız prova

, Düzce-Topuk Yaylası kampındaki 3’üncü hazırlık maçında Osmanlıspor’a 2-1 mağlup oldu

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Tatsız prova
AYTEMİZ , Düzce-Topuk Yaylası kampındaki 3'üncü hazırlık maçında Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldu. Alanyaspor karşılaşmaya Ufuk, Cenk Ahmet, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Taha, Maniatis, M'Billa, Hasan, Emre Akbaba ve Emre Güral ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 'ın tek golüyle Osmanlıspor üstün tamamladı. İkinci yarıda Cikalesshi'nin golüyle başkent ekibi farkı ikiye çıkardı. 90'ıncı dakikada Baiano'nun sağdan ortasında arka direkte Campos iyi yükselerek topu kafayla filelere gönderdi ve farkı bire indirdi. Mücadeleyi Alanyaspor Başkan Yardımcısı Enver Vural ve Muhammet Çetin de izledi.
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