Yuvaya döndüler

Antalya
spor, Hollanda kampını tamamladı. Antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarıyla yeni sezon için güç toplayan kırmızı beyazlılar son hazırlık maçında Ado Den Haag
'ı 1-0 yendi. Kırmızı-beyazlı ekip, pazartesi ve salı günleri üst üste 2 maç oynadığı için yorgun olmasına rağmen Ado Den Haag karşısında etkili ve tempolu futbol sergiledi. Antalya
spor'u galibiyeti taşıyan golü 81. dakikada penaltıdan Doukara kaydetti.
18 FUTBOLCU ŞANS BULDU
Karşılaşma, Antalyaspor'un kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği komplekste antrenmanlarını yaptığı sahada oynandı. Antalyaspor, Ado Den Haag karşısında Boffin, Celustka, Diego, Nazım (Dk.77 Salih), Birkan, William (Dk.70 Drole), Hakan (Dk.60 Osman), Harun (Dk.46 Yekta), Maicon (Dk.77 Mustafa), Danilo (Dk.86 Chico), Doukara (Dk.81 Halim) kadrosuyla mücadele etti.
BİSİKLETE BİNIP DÖNDÜLER
Teknik Direktör Bülent Korkmaz
, son gün antrenman programında değişiklik yaparak takımı sahada çalıştırmadı ve tüm takıma bisikletle gezi yaptırdı. Kırmızı- beyazlı futbolcular, konakladıkları otelin çevresinde pedal çevirerek eğlenceli vakit geçirdi. Antalyaspor'un böylece Erzurum'dan sonra Hollanda'da yaptığı ikinci etap kamp çalışmaları da sona ermiş oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, pazartesi günü Antalya'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanacak ve akşam antrenmana çıkacak.
KORKMAZ'DAN TEŞEKKÜR
ANTALYASPOR Teknik Direktörü
Bülent Korkmaz, Erzurum ve Hollanda'da düzenlenen her iki kampta da takımın hep yanında olan, sağlık ve destek ekibine teşekkür etti. Çok iyi çalışarak üstün bir performans ortaya koyan Antalyasporlu futbolculara da teşekkür eden teknik direktör Bülent Korkmaz, "Hem saha içinde hem de saha dışında özverili bir çalışma sergilediniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.