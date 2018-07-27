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Yuvaya döndüler

spor, Hollanda kampını tamamladı. Son hazırlık maçını kazanan kırmızı beyazlılar pazartesi gününden itibaren kendi tesislerinde çalışmaya devam edecek

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Yuvaya döndüler
Antalyaspor, Hollanda kampını tamamladı. Antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarıyla yeni sezon için güç toplayan kırmızı beyazlılar son hazırlık maçında 'ı 1-0 yendi. Kırmızı-beyazlı ekip, pazartesi ve salı günleri üst üste 2 maç oynadığı için yorgun olmasına rağmen Ado Den Haag karşısında etkili ve tempolu futbol sergiledi. spor'u galibiyeti taşıyan golü 81. dakikada penaltıdan Doukara kaydetti.

18 FUTBOLCU ŞANS BULDU
Karşılaşma, Antalyaspor'un kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği komplekste antrenmanlarını yaptığı sahada oynandı. Antalyaspor, Ado Den Haag karşısında Boffin, Celustka, Diego, Nazım (Dk.77 Salih), Birkan, William (Dk.70 Drole), Hakan (Dk.60 Osman), Harun (Dk.46 Yekta), Maicon (Dk.77 Mustafa), Danilo (Dk.86 Chico), Doukara (Dk.81 Halim) kadrosuyla mücadele etti.

BİSİKLETE BİNIP DÖNDÜLER
Teknik Direktör , son gün antrenman programında değişiklik yaparak takımı sahada çalıştırmadı ve tüm takıma bisikletle gezi yaptırdı. Kırmızı- beyazlı futbolcular, konakladıkları otelin çevresinde pedal çevirerek eğlenceli vakit geçirdi. Antalyaspor'un böylece Erzurum'dan sonra Hollanda'da yaptığı ikinci etap kamp çalışmaları da sona ermiş oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, pazartesi günü Antalya'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanacak ve akşam antrenmana çıkacak.

KORKMAZ'DAN TEŞEKKÜR
ANTALYASPOR Bülent Korkmaz, Erzurum ve Hollanda'da düzenlenen her iki kampta da takımın hep yanında olan, sağlık ve destek ekibine teşekkür etti. Çok iyi çalışarak üstün bir performans ortaya koyan Antalyasporlu futbolculara da teşekkür eden teknik direktör Bülent Korkmaz, "Hem saha içinde hem de saha dışında özverili bir çalışma sergilediniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
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