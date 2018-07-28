90 yıl sonra ilk sema

Antalya
'DA restorasyonu yakın zamanda tamamlanan ve geçen ay Vali Münir Karaloğlu'nun katıldığı törenle açılan Antalya
Mevlevîhanesi'nde 90 yıl sonra ilk Kur'ân-ı Kerîm tilâveti, ilk Mesnevî-i şerîf okuması ve ilk Semâ âyin-i şerîfi icra edildi. Yoğun ilginin gözlendiği programa Vali Münir Karaloğlu da katıldı.
DUYGUSAL ANLAR
Kurrâ hâfız Süleyman Aykut'un Kur'ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan programda ilk Mesnevî okuması, Akdeniz Üniversitesi
Rektör Yardımcısı ve İlâhiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke tarafından gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Semâ Topluluğu'nun icra ettiği Mevlevî Semâ âyini şerîfiyle de 90 yıl sonra bir ilk yaşandı. Programa katılanların duygusal anlar yaşadıkları gözlendi.