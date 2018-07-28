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Dudu Teyze’den mutlusu yok

Giriş Tarihi: 28.7.2018
Dudu Teyze’den mutlusu yok
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Finike'ye bağlı Saklısu Mahallesi'nde oturan 71 yaşındaki Dudu Ortaç'a yardım eli uzattı. Fiziki durumu yetersiz, kullanılmaz bir halde olan evinde yaşamını sürdüren Ortaç'a öncelikle konteyner ev yardımında bulunuldu. Ardından eşya yardımı yapılarak Dudu Teyze sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Yaşadıkları karşısında çok duygulanan Dudu Ortaç; "Zor günlerimde beni yalnız bırakmadınız. Menderes başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.
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Dudu Teyze’den mutlusu yok
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