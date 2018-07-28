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Enerjide verimlilik ’da konuşuldu

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018
Enerjide verimlilik Antalya’da konuşuldu
YAPILARDA Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda seferberlik ilan etti. 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında enerji verimliliği seferberliği başlatan VERİMDER'in ikinci durağı Antalya oldu. Anadolu Buluşmaları'nda İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, basın mensuplarıyla buluştu. gibi sıcak iklimlerdeki binaların ısı yalıtımı yapılmasına ihtiyaç olmadığı algısının yanlış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alkin, "Yazın klima faturaları göz önüne alındığında, sıcak bölgelerde oturan kişilerin de ısı yalıtımı yaptırması gerekir. Isı yalıtımı ile soğutma için yapılan harcamalarda en az yüzde 40 tasarruf elde edilir" dedi.

BÜYÜK TASARRUF SAĞLANIR
Binaların dışa bakan yüzü ile iç yüzü arasındaki sıcaklık farkının üç derecenin üzerinde olmaması gerektiğini söyleyen Alkin, yoksa binalarda ısı kayıpları olabileceğini belirtti. Alkin, "Binalardaki ısı yalıtımı özellikle sıcak iklimlerde dışarıdaki sıcak havanın bina içerisine girişini engeller ve bu sayede soğutma enerjisinde tasarruf sağlanır" dedi.
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Enerjide verimlilik Antalya’da konuşuldu
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