İntihar değil kaza

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde çevreyolu köprüsünün üzerinde kanlar içindeki şahsın intihar ettiği düşünülerek polise haber verildi. Alkollü vatandaşın Manavgat çayına atlamak isterken düşüp başını çarptığını belirledi.
İNTİHAR GİRİŞİMİ SANDILAR
Çevreyolu Köprüsü korkuluklarında üzerinde başından kan akan şahsı görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adının S.A. olduğu belirlenen ve aşırı derecede alkollü olduğu gözlenen vatandaş hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın alkol aldıktan sonra köprüden ırmağa atlamak istediği, köprünün merdivenlerinde düşerek başını yere çarptığı, akan kana aldırmaksızın ırmağa atlamak için korkuluklara çıktığı belirlendi.