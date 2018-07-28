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İş hanında panik

’da iş hanında yangın paniği yaşandı. Bir avukatın ofisinde çıkan yangında polis memuru yanan ofisin kapısını kırarak itfaiyenin alevleri söndürmesini sağladı

Giriş Tarihi: 28.7.2018
İş hanında panik
Antalya'da bir iş hanında çıkan yangında avukatlık ofisi kullanılamaz hale geldi. Elmalı Mahallesi, valilik binası karşısındaki 4 katlı bir iş hanının ikinci katında yangın çıktı. Hülya Özhan Abay'a ait avukatlık ofisinden dumanların yükseldiğini gören iş hanı sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi.

KARALOĞLU DA ORADAYDI
Ofis malzemelerinin bulunduğu ofiste yangın kısa sürede plastik pencerelerden dışarı çımaya başladı. Olay yerine gelen polis memuru dumanların arasından yangının olduğu kata gelip tekmeyle kapıyı kırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülüp kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Valisi Münir Karaloğlu da makamından çıkıp, yangın hakkında bilgi aldı.
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İş hanında panik
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