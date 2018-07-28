Mis kokulu tanıtım

YUNUS Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında 14 ülkeden gelen ve Türkçe eğitimi alan 24 öğrenci, Isparta
Keçiborlu Kuyucak'taki lavanta bahçeleri ile gülyağı ve lavanta üretim tesislerini gezdi. Gezi sayesinde Isparta'nın gül ve lavantası, aynı anda 14 ülkeye tanıtılmış oldu.
MANZARAYA HAYRAN KALDILAR
Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'lik kısmı ile Türkiye'deki lavanta ihtiyacının yüzde 80'ini tek başına karşılayan Isparta'da misafir olan öğrenciler, 'Lavanta Kokulu Köy' olarak anılan Keçiborlu Kuyucak Köyü ile Keçiborlu'daki gül yağı üretim fabrikasını da inceledi. Gezi kapsamında lavanta bahçelerini gezen öğrenciler, fotoğraf stüdyosu konumundaki alanlarda doyasıya fotoğraf çektirdi.
DILIMIZI YAKINDAN TANIYORLAR
YEE Türkçe Okutmanı Kadriye Hoşgör, "Temelde Türkçe eğitimi niteliğinde olan program, düzenlenen kültürel ve sanatsal aktiviteleriyle birlikte, öğrencilerimize kültürümüzü ve dilimizi yakından tanıma fırsatı sunuyor. Bunun yanında düzenlenen gezi programları ile bulundukları illerin, yörelerin doğal güzelliklerini tanıma fırsatı da yakalıyorlar" dedi.