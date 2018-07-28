Saadet zinciri gibi talan

Antalya
Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nde (ANTBİRLİK
) yaşanan 50 milyon liralık talan nedeniyle Nisan ayında gerçekleştirilen ve 11 kişinin tutuklandığı operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alının 31 kişi adliyeye sevk edildi. ANTBİRLİK'e bağlı Serik ilçesindeki S.S. 160 Nolu Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda Çarşamba günü gözaltına alınanlardan 1 kişi savcının talimatı ile serbest bırakıldı. Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Serik merkezli gerçekleştirdikleri operasyonda 5 kişinin ise halen arandığını bildirdi.
KOOPERATIFI ZARARA UĞRATTILAR
Adliyeye sevk edilen
kooperatifin eski yönetim kurulu Başkanı A.Ö., Kooperatif Müdürü H.Ç., yönetim kurulu üyeleri M.A., Disiplin Kurulu Üyesi R.K, daha önceki operasyonda tutuklanan Haşim Balaban'ın eşi E. Balaban, tutuklu eski ANTBİRLİK Başkanı Abdullah Balaban'ın oğlu M. Balaban, Balaban'ın dünürleri, R.Y., eksper M.Ç., Serik eski Ziraat Odası Başkanı R.İ., H.A. ve M.A. ile birlikte 31 zanlının 'hayali pamuk alımları, usulsüz kredi kullanımları, muhasebede, bilgi işlem sisteminde ve depolarda bir takım hileli' yöntemlere başvurularak birliği ve Serik Kooperatifi'ni zarara uğrattıkları ileri sürüldü.
BİZ DE KANDIRILDIK SAVUNMASI
Zanlıların büyük bölümünün kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri bildirildi. Kendilerinin sadece evrak üzerinde imza attığını kaydeden zanlılar, "Yöneticiler bize 'Buraya imza atın' dedi. Biz de imzaladık" diyerek işlenen suçla ilgili bir alakalarının olmadığını söyledikleri öğrenildi. Bazı zanlı çiftçilerin ise ifadelerinde prosedür gereği imza attıklarını, yöneticilerin kendilerini kandırıldıklarını ileri sürdüğü belirtildi.
DENETİMDE BELİRLENMİŞTİ
ANTBİRLİK'te geçen yıl yönetim değişiminin ardından yapılan müfettiş incelemesinde milyonlarca lira yolsuzluk ortaya çıkmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Şakir Engin Yüksel ve Müfettiş Bülent Yıldız'ın aylar süren incelemesinin ardından 265 sayfalık raporla yolsuzluk tek tek belgelenmişti. Raporda yanan 100 ton pamuğun bin ton gösterildiği, yönetimdekilerin akrabalarına kullandırılan 6 milyon liraya yakın kredinin 1 milyon lirasının tahsil edildiği gibi bulgulara yer verilmişti.