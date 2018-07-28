Söğüt’te yıldız yağmuru

BURDUR
'UN Çavdır ilçesine bağlı Söğüt kasabasında bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Domates ve Kültür Festivali başladı. Belediye Başkanı Salih Yavuz, "Yayla domatesinin başkenti Söğüt'te Domates ve Kültür Festivali'nin 15'incisini yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyoruz" dedi.
İKİ GÜN SÜRECEK
Dün başlayan festival çerçevesinde bugün Murat Başaran ve Ankaralı Ayşe Dinçer, yarın ise Deniz Toprak ve Koray Avcı sahne alacak. Ayrıca en iyi domates yetiştiricisine de ödül verilecek.