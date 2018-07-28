Turizmin rotası yeniden çiziliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sisteminin ilk Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Nuri Ersoy, ilk resmi ziyaretini baba ocağı ve Türk turizminin amiral gemisi Antalya
'ya yaptı. Bakan Ersoy Antalya
Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'i ziyaret etti.
6 AYLIK TURIZM RAKAMLARI
Ersoy, daha sonra Akra Otel'de turizm sektörü temsilcileriyle buluştu. Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizmde 6 aylık karnesini de açıklayarak turist sayısında yüzde 30 artış olduğunu söyledi. Ersoy, "16 milyon yabancı ülkemizi ziyaret etmiş. Gururla açıklıyoruz ki bunda en büyük pay Antalya'nın. 6 milyon 628 binlik turist sayısına ulaşmış. Demek ki 14 milyonluk hedefi muhtemelen başaracağız" dedi.
NİTELİKLİ TURİZM
Hedefin turist rakamından çok turizm gelirini artırmak olduğunun altını çizen Ersoy, kitle turizmi ile başlayan sürecin ikinci aşamaya geçmesi gerektiğini anlatarak, "Nitelikli turizme yönelmemiz gerekiyor. Arz talep dengesini lehimize bozmalıyız. Yeni pazarlar geliştirmeliyiz. Pazara uygun ürün hazırlamalıyız. Misafirin isteğine göre ürün geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Ersoy nitelikli turisti çekmek için markalaşmak gerekliliğine de değindi.
ÖNEMLİ KARARLAR
2016 krizi başladığından beri turizm sektöründe teşviklerle ilgili beklentiler oluştuğunu hatırlatan Ersoy, şunları söyledi: "Teşvik taşıma suyla değirmen döndürmek demek. En büyük teşvik turizm sektörü önündeki engellerin kaldırılması olmalı. Tüm sektörü kapsayan dünya ile rekabet eden, yeni bir tanıtım politikası üzerinde çalışıyoruz. Bu arada orman ve hazine tahsisli arazilerin 49 yıl uzatma fırsatını kaçırmayalım.