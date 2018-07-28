Vekillerin ziyaret turu

AK Parti Antalya
milletvekilleri Ankara'da ziyaret ve çalışmalarda bulunmaya devam ediyor. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya
milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın ve Kemal Çelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u ziyaret etti.
ÇALIŞMAYA DEVAM
Antalyalı milletvekilleri, "Ekip ruhu ile milletimize ve şehrimize olan görevlerimizi ifa etmeye çalışıyoruz. Seçimin bittiği günden bu yana hep birlikte sahadayız. Antalya'mızın projelerini, yatırımlarını takip ediyoruz. Durmak yok, çalışmaya devam diyoruz" dediler.