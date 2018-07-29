Bakan Ersoy hasret giderdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakan olduktan sonra ilk ziyaretini memleketi Antalya
'ya yaptı. Ersoy, Antalya
ziyaretinde baba ocağı olan İbradı ile Akseki ilçelerini gezdi. Bakan Ersoy
'a Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
de eşlik etti. Bakan Ersoy, İbradı'da ilk olarak yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dua etti. Hemşehrileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Menmet Ersoy, Ormana'daki düğmeli evlerinin bulunduğu sokakta yürüdükten sonra içinde göl bulunan Altınbeşik Mağarası'nda botla inceleme gezisi yaptı. Ardından Akseki ilçesine geçen Bakan Mehmet Ersoy, Sarıhacılar Mahallesi'nde yer alan 600 yıllık cami ve Etnografya Müzesi'ni de inceledi.