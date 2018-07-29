Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Bakan Ersoy hasret giderdi

hasret giderdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk resmi ziyaretinde baba ocağı olan İbradı ile Akseki ilçelerini gezdi, hemşehri ve akrabalarıyla buluştu

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Bakan Ersoy hasret giderdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakan olduktan sonra ilk ziyaretini memleketi Antalya'ya yaptı. Ersoy, ziyaretinde baba ocağı olan İbradı ile Akseki ilçelerini gezdi. 'a Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı de eşlik etti. Bakan Ersoy, İbradı'da ilk olarak yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dua etti. Hemşehrileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Menmet Ersoy, Ormana'daki düğmeli evlerinin bulunduğu sokakta yürüdükten sonra içinde göl bulunan Altınbeşik Mağarası'nda botla inceleme gezisi yaptı. Ardından Akseki ilçesine geçen Bakan Mehmet Ersoy, Sarıhacılar Mahallesi'nde yer alan 600 yıllık cami ve Etnografya Müzesi'ni de inceledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Ersoy hasret giderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN