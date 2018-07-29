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Dağ bisikletinde zirve ’nın

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Dağ bisikletinde zirve Isparta’nın
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri Rize'nin Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'ndan bir birinicilik ve iki ikincilik ödülü ile döndü. Şampiyonanın ilk günü gerçekleştirilen eliminatör yarışlarına katılan SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yunus Emre Yılmaz Türkiye ikincisi oldu. Olimpik disiplin dağ bisikleti yarışında ise erkekler kategorisinde yarışan Emre Yavuz Türkiye Şampiyonu, aynı alanda kadınlar kategorisinde yarışan Ayşe Çakır da Türkiye ikincisi oldu.
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Dağ bisikletinde zirve Isparta’nın
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