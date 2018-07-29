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Duvar ördü

Geçen sezonun en çok gol yiyen 4 takımından biri olan Antalyaspor, Teknik Direktör ’ın oyun anlayışı ile savunmayı toparladı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Duvar ördü
Antalyaspor, 11 günlük Hollanda kampını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Pazartesi gününe kadar izinli olan kırmızı beyazlılar lige kendi tesislerinde hazırlanacak. Antalyaspor, ve Hollanda kamplarında toplam 5 hazırlık maçı yaparak gücünü denedi. Bu 5 hazırlık maçında yenilgi yüzü görmeyen kırmızı beyazlılar savunmasında da güven veren bir futbol ortaya koydu.

YENİLMEDİLER
Eldeki tüm futbolcuları deneyen ve performanslarını görme fırsatı yakalayan teknik direktör lig için ideal kadrosunu şekillendirmeye başladı. Savunmanın soluna Cissokho transferiyle istediği mevkilerden birine oyuncu takviyesi yapan Korkmaz, takım savunmasında düşündüğü sistemi de oturtmaya başladı. Korkmaz'ın takımı Hollanda'dan gol yemeden döndü.

UMUT VEREN OYUN SİSTEMİ
ERZURUM Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynadığı ilk hazırlık maçında ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor, Hollanda'da oynadığı 4 maçta da gol yemedi. İlk hazırlık maçında Fortuna Sittard'ı 1-0 mağlup eden Akrep, ardından Kuwait Sport'u 4-0 yenmiş, FC Silvolde ile golsüz berabere kalmıştı. Antalyaspor 'ı da 1-0 yenerek kalesinde gol görmedi.

ANTALYASPOR'UN oynadığı 5 hazırlık maçında 8 gol atması da dikkat çekti. Çaykur Rizespor maçında Yekta ve Doukara, Fortuna Sittard maçında Halim Terry, Kawait Sport maçında Doukara, Danilo (2) ve Bahadır, Den Haag maçında da Doukara fileleri havalandırdı. 8 golün 4'ü Doukara'dan gelirken Senegelli futbolcu bu sezon da en etkili gol silahı olacağını gösterdi.
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Duvar ördü
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