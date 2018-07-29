Duvar ördü

Antalya
spor, 11 günlük Hollanda kampını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Pazartesi gününe kadar izinli olan kırmızı beyazlılar lige kendi tesislerinde hazırlanacak. Antalyaspor, Erzurum
ve Hollanda kamplarında toplam 5 hazırlık maçı yaparak gücünü denedi. Bu 5 hazırlık maçında yenilgi yüzü görmeyen kırmızı beyazlılar savunmasında da güven veren bir futbol ortaya koydu.
YENİLMEDİLER
Eldeki tüm futbolcuları deneyen ve performanslarını görme fırsatı yakalayan teknik direktör Bülent Korkmaz
lig için ideal kadrosunu şekillendirmeye başladı. Savunmanın soluna Cissokho transferiyle istediği mevkilerden birine oyuncu takviyesi yapan Korkmaz, takım savunmasında düşündüğü sistemi de oturtmaya başladı. Korkmaz'ın takımı Hollanda'dan gol yemeden döndü.
UMUT VEREN OYUN SİSTEMİ
ERZURUM Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynadığı ilk hazırlık maçında Çaykur Rizespor
ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor, Hollanda'da oynadığı 4 maçta da gol yemedi. İlk hazırlık maçında Fortuna Sittard'ı 1-0 mağlup eden Akrep, ardından Kuwait Sport'u 4-0 yenmiş, FC Silvolde ile golsüz berabere kalmıştı. Antalyaspor Ado Den Haag
'ı da 1-0 yenerek kalesinde gol görmedi.
ANTALYASPOR'UN oynadığı 5 hazırlık maçında 8 gol atması da dikkat çekti. Çaykur Rizespor maçında Yekta ve Doukara, Fortuna Sittard maçında Halim Terry, Kawait Sport maçında Doukara, Danilo (2) ve Bahadır, Den Haag maçında da Doukara fileleri havalandırdı. 8 golün 4'ü Doukara'dan gelirken Senegelli futbolcu bu sezon da en etkili gol silahı olacağını gösterdi.