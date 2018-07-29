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Felçlilere umut oldu

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Felçlilere umut oldu
Antalya'NIN Alanya ilçesindeki Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2013'te hizmet vermeye başlayan Robogait cihazı (yürüme robotu) bugüne kadar yürüme güçlüğü çeken 498 hastaya umut oldu. Türk bilim adamları tarafından üretilen cihaz, felçli hastaların rehabilitasyon sürecini hızlandırıyor.

1 YILDA 30 SEANS
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş tedavide umudun ve azmin önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Fizyoterapist Olcay Aktaş ise hastaların yılda 40'ar dakikalık 30 seans Robogait tedavi görebildiğini söyledi.
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Felçlilere umut oldu
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