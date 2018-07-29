Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Gökce serbest kaldı

Gökce serbest kaldı

soruşturmasında gözaltına alınan Korkuteli eski Belediye Başkanı Gökce serbest bırakıldı

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Gökce serbest kaldı
Antalya'DA yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan Korkuteli eski Belediye Başkanı Hasan Gökce, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gökce, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonla Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Poliste ifadesi alınan Gökce, önceki gün adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Gökce, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

RÜŞVETTEN CEZA ALMIŞTI
Korkuteli'de 2 dönem MHP'den belediye başkanlığı yapan Gökce, geçen yıl MHP'den ihracı sonrası İYİ Parti'ye katılmıştı. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa eden Gökce, aday gösterilmemişti. Gökce, 'Kasırga' operasyonu davasında da 'rüşvetten' 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökce serbest kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN