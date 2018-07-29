Gökce serbest kaldı

Antalya
'DA yürütülen FETÖ
soruşturması kapsamında gözaltına alınan Korkuteli eski Belediye Başkanı Hasan Gökce, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gökce, Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonla Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Poliste ifadesi alınan Gökce, önceki gün adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen
Gökce, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
RÜŞVETTEN CEZA ALMIŞTI
Korkuteli'de 2 dönem MHP'den belediye başkanlığı yapan Gökce, geçen yıl MHP'den ihracı sonrası İYİ Parti'ye katılmıştı. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa eden Gökce, aday gösterilmemişti. Gökce, 'Kasırga' operasyonu davasında da 'rüşvetten' 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.