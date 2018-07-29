Hakan’ın örnek azmi

Türkiye'nin matematik dâhisi Antalya
'da yetişiyor. Antalya
Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi olan ve halen Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
'nde eğitimine devam eden 17 yaşındaki Hakan Karakuş
, başarısı ile gençlere örnek oluyor. Hakan Karakuş, son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da Uluslararası Kanguru Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye birincisi oldu ve yurtdışındaki matematik kampına katılma hakkı kazandı. Geçen yıl dünya genelindeki genç matematik dâhileriyle Fransa'da bir araya gelen Karakuş, bu yıl Polonya'ya gidecek 4 kişilik Türkiye kafilesi arasında yer alacak.
15 TEMMUZ MAĞDURU
Katıldığı bir çok yarışmada dereceye giren Karakuş, 15 Temmuz 2016'daki hain FETÖ darbe girişiminin mağdurlarından. O dönem Fransa'da yapılacak Uluslararası Kanguru Matematik Olimpiyatları'na gitmek için hazırlanan genç dahi, darbe girişimi nedeniyle 16 Temmuz'da Fransa'ya gidemediğini söyledi. 2017'de aynı yarışmaya katılmak için Fransa'ya giden Hakan Karakuş, Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyor. Anne Havva Atlı
ise, "16 Temmuz 2016'da Fransa'ya gidecekti. Ancak nedense benim içime sinmemişti. Sabah saatlerinde Fransa'ya uçmak üzere darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda olacaktı. İyi ki de oraya gitmemiş. Zaten bir yıl sonra da yine Kanguru'da birinci oldu ve yine Fransa'ya gitti" diye konuştu.
EMEKLERİME DEĞDİ
Oğullarına 6 yıldır hem annelik hem de babalık yaptığını anlatan Havva Atlı, evlere temizliğe gitmek dahil farklı işler yaptığını, şimdi de bir otelde kat hizmetleri görevlisi olarak çalıştığını anlattı. Oğlunun başarısı ile gururlandığını söyleyen Atlı, "Oğlumun ülkemi temsil ettiğini görmek benim için büyük bir gurur oldu. Verdiğim tüm emeklere değdi" dedi.
4 YAŞINDAYKEN BAŞLADI
Anne Havva Atlı, oğlundaki özel yeteneği 4 yaşındayken keşfettiğini belirterek, "Sayıları daha 4 yaşındayken öğrendi. Basit matematik işlemlerine okula gitmeden başladı. İlkokul öğretmeni de Hakan ile çok yakından ilgilendi. Onun da yönlendirmesiyle özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezi sınavlarına girdi ve kazandı. İlkokul üçüncü sınıftan beri burada da destek eğitimi alıyor" diye konuştu.
HAYATI BAŞARI DOLU
AKDENİZ Matematik Olimpiyatları'nda 2015, 2017 ve 2018'de altın, TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları'nda 2018'de gümüş madalya da kazanan Hakan Karakuş, 2015 yılı Haziran ayında da Sırbistan'da düzenlenen Genç Balkan Matematik Olimpiyatları'ndan gümüş madalya ile döndü. Türkiye Zeka Vakfı'nın yarışmasında da 2016'da Türkiye birincisi olan Karakuş ayrıca Liseler Arası Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması'nda da projesiyle dereceye girdi.
HAKAN'IN AZMİ DE BÜYÜK HEDEFİ DE
TEOG'DAN tam puan alarak girdiği Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi'nde eğitimine devam eden Hakan Karakuş, hedefinin matematik alanında ülkesini temsil etmek olduğunu söyledi. Bu yıl 12'nci sınıfta eğitim görecek olan Karakuş, "Hem matematik alanında, hem de mühendislik alanında eğitim almak istiyorum" ifadelerini kullandı. BİLSEM'de Hakan ile ilgilenen matematik öğretmeni Gülnur Özbek ise Hakan'ın matematik konusunda özel yetenekli olmasının yanında, gayretli ve sorumluluk sahibi olduğunu vurguladı. Antalya BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz de Hakan'ın azminin diğer öğrencilere de örnek olduğunu belirterek, "Merkezimiz Hakan gibi özel yeteneklerin doğru eğitim almasını sağlıyor. Hakan'dan çok daha önemli başarılar bekliyoruz" dedi.